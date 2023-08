Do Vertigo, onde era treinador e formava crianças e jovens a pensar na competição, Pedro Alves partiu para a ideia de criar um espaço seu “com a ideia de trazer a escalada cada vez mais para o mainstream”. As conversas com o sócio Ricardo Moita começaram a ganhar consistência e após cinco anos à procura de um espaço que reunisse as condições desejadas, nasceu o 9.8 Gravity, num armazém de 1.000m2, no Prior Velho. São 620m de parede dedicada ao Bouldering, com balneários e um bar que recebe desde famílias, a jovens, e até “um recordista da modalidade que tem 85 anos”, revela Ricardo Moita.

Zé Quadros tem 60 anos e começou a escalar há seis, altura em que decidiu voltar a praticar desporto, porque "estava gordo, com 84kg".

O empresário lembrou-se que tinha aberto um ginásio de escalada relativamente perto de casa e foi lá um dia, empurrado pelas memórias de criança. “Em miúdo adorava trepar e tinha jeito. Lembro-me de andar a trepar no Liceu Camões”. Investiu num curso de escalada, com aulas indoor e outdoor. "Foi amor à primeira vista.” Dedicou-se sobretudo ao bloco, por ser “muito variado, os movimentos nunca se repetem” e agora o mais difícil é dar descanso ao corpo. “Tento escalar só três vezes por semana, mas gostava de vir todos os dias. Chego a escalar quatro horas por dia”. Mas há outro fator que o faz querer voltar: “Tenho grandes amigos que fiz na escalada, porque encontrei muita gente com uma ótima cabeça e atitude. Nós competimos, mas as pessoas ajudam-se imenso umas às outras”.

Um desporto individual feito em grupo

O novo lema olímpico “Mais rápido, mais alto, mais forte - Juntos”, que reconhece o poder unificador do desporto e a importância da solidariedade, não podia estar mais de acordo com os princípios da escalada, ou vice-versa. As pessoas não vão apenas treinar, mas também para estar com amigos. Embora escalar seja um processo individual, em que eu tenho de subir a parede sozinho, o sentido de comunidade é muito presente e alimentado. Mesmo não conhecendo ninguém, é fácil iniciar uma conversa com um estranho que acabou de cair no mesmo desafio que estávamos a tentar subir, quanto mais não seja porque ambos estão a cometer os mesmos erros.

'Se é o desafio também o é para quem me é desconhecido, então meu conhecido é.'

E, como existem vários graus de dificuldade, assinalados por cores, “é bem possível ter num desafio amarelo ou azul uma pessoa que veio experimentar pela primeira vez e mesmo ao lado estar o campeão nacional a provar um desafio vermelho. E estão os dois ali, a explorar os seus limites”, salienta Tiago Martins.