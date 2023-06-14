Há 40 anos, Andrii foi dos primeiros a ver o desastre de Chernobil. Esta é a sua história

Em 1986, eu servia no distrito militar de Kyiv. No início de maio, o nosso regimento foi colocado em alerta e enviado para o centro distrital de Chernobil, na região de Kyiv. Já sabíamos que ali tinha havido um acidente na central nuclear.

Para eliminar as consequências da catástrofe, eram necessárias muitas mãos. Para isso, foram mobilizados para o nosso regimento reservistas: homens jovens e robustos, com idades entre os 23 e os 40 anos. Os soldados não eram químicos nem especialistas em descontaminação: eram, acima de tudo, força de trabalho física.

Na altura, eu era primeiro-tenente, comandante de companhia.

Era o comandante direto de 95 soldados e quatro oficiais. Todos os meus subordinados eram reservistas.