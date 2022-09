O gráfico recua cinco anos, ao primeiro trimestre de 2017, e assinala a posição relativa de 46 países da OCDE — Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, no aumento dos custos reais da habitação em relação a 2015. A partir do 3º trimestre de 2017, Portugal fica sempre nas dez primeiras posições do grupo e termina a série na 5ª posição, só atrás da Hungria, da Islândia, da Chéquia e da Nova Zelândia.

Com casas mais acessíveis agora do que em 2015, estão o Brasil, a Arábia Saudita, a África do Sul, a Itália e também a Índia e a Indonésia — embora nestes dois últimos casos o valor mais recente seja ainda do 4º trimestre de 2021. Os restantes países com valores para o 1º trimestre de 2022, incluindo Portugal, têm índices superiores a 100, ou seja, encareceram o custo real da habitação.

O custo real da habitação considera o valor nominal dos preços da habitação e as despesas de consumo das famílias em cada país. Os dois índices são ajustados sazonalmente e comparam com o valor-base (2015=100).