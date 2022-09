Alunos por turma do 1º e do 2º ciclos

no ensino público e no ensino privado

Em Portugal (2019)

"Education at a glance" — OCDE )



Esta tendência inverte-se no 3º ciclo, aqui as escolas privadas (22,87) têm em média mais um aluno do que as escolas públicas (21,81) nas turmas do 7º ao 9º ano. Não há dados para as turmas do ensino secundário.

Um outro indicador que avalia a disponibilidade de professores no país é o rácio de alunos por professor. Neste indicador Portugal está abaixo da média da União Europeia com 12,4 alunos por professor do ensino básico, dados de 2017.