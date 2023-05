Segundo a edição mais recente do Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais (DSM-5), publicado pela Associação Americana de Psiquiatria em 2013, a anorexia nervosa caracteriza-se por uma restrição alimentar com impacto negativo no peso corporal, medo “intenso” de ganhar peso ou de engordar, e “perturbação” no modo como o próprio peso ou a forma corporal são vivenciados, não sendo reconhecida, por exemplo, a gravidade da situação.

Os casos de anorexia com que psiquiatras, psicólogos e outros profissionais de saúde lidam são, ainda assim, muito diferentes entre si, sobretudo no que diz respeito ao contexto e causas da doença. Entre as características em comum, estão os comportamentos "rígidos e obsessivos", que são "muito frequentes", a ansiedade, a necessidade de "ter tudo sob controlo" - como se o mundo, de repente, se tornasse fonte de todos os perigos -, a introversão e o perfecionismo, explica Margarida Marques. Patrícia Nunes acrescenta outra característica: o ascetismo. “Há um lado de autossacrifício.”

Percebendo que alguma coisa não estava bem, os pais de Joana levaram-na a um psiquiatra, que fez um diagnóstico de anorexia nervosa. A partir daí, as refeições começaram a ser controladas, o que gerou conflitos na família. “Havia muitos gritos, eu chorava, eles choravam. A hora das refeições era um autêntico inferno. Sofria-se muito." Os pais não percebiam bem a doença e a jovem não partilhava o que sentia. Recusava-se a comer e só queria ficar sozinha. “A anorexia tem esse poder: afasta todas as pessoas até restarmos apenas nós, aprisionadas numa gaiola que parece dourada, sem liberdade e com pensamentos repetitivos sobre quantas calorias se ingeriu, quantas se gastou e quantas temos ainda de gastar."

Em abril de 2008, Joana deu entrada na urgência do Hospital de São João, no Porto, e já não voltou para casa. Estava com problemas físicos graves. Dali foi encaminhada para o Hospital Magalhães Lemos, na mesma cidade, onde esteve internada quatro meses. Foi uma experiência dura. Durante os primeiros meses não podia receber visitas dos pais nem falar com eles por telefone, estando esses contactos dependentes do ganho de peso. Por cada três quilos a mais, tinha direito a uma recompensa: primeiro foram os telefonemas para a família, depois as idas a casa.

A meio do internamento, o seu estado de saúde agravou-se e teve de ser transferida para um hospital com outras especialidades médicas para receber mais ajuda e ser acompanhada permanentemente. As análises ao sangue tinham revelado alterações graves ao nível dos rins e do fígado, baixo nível de leucócitos e anemia. Esteve duas semanas a receber soro e a realimentar-se. Disseram-lhe que, se recusasse a comida, seria alimentada por uma sonda no nariz.

Joana voltou para casa recuperada e retomou os estudos. Concluiu o secundário, que tinha interrompido, entrou na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e terminou o curso com a distinção de "melhor aluna" naquele ano, apesar de estar sempre doente, a comer pouco e a induzir o vómito, um comportamento típico da bulimia, mas a que algumas pessoas com anorexia também recorrem. Foi observada por vários médicos e médicas durante esse período, mas recusava sempre a ajuda que lhe davam e abandonava os tratamentos.

Seria internada várias vezes, cada vez com mais frequência, chegando a sê-lo anualmente. E é assim que tem sido: seis meses na residência, em Valongo, e seis meses em casa, num ciclo que ainda não conseguiu interromper.

“Quando a doença cresce, eu fico sem margem para escolher outra coisa se não ela. Queremos tanto controlar que acabamos por não controlar nada”

Associa essas "recaídas", que apesar de tudo vão sendo menos graves, à necessidade, que de tempos a tempos se instala, de "fazer melhor as coisas" e controlar as diversas situações do dia a dia. A forma como responde a essas exigências é sempre a mesma: deixa de comer. Da última vez, a aflição veio de não conseguir encontrar um trabalho na área após sair da faculdade. De manhã à noite em casa, sozinha e sem ocupações, não conseguiu evitar os pensamentos do costume. "Quando a doença cresce, eu fico sem margem para escolher outra coisa se não ela. Queremos tanto controlar que acabamos por não controlar nada."

Mesmo nos momentos em que decide alimentar-se melhor, não consegue fazê-lo sozinha. Sente culpa de cada vez que coloca no prato um alimento diferente daqueles que come todos os dias, em todas as refeições, por segurança ou por hábito, por saber o número exato de calorias ou porque se tornou mais fácil. "À medida que vamos adoecendo, vamos ficando mais presos aos comportamentos doentios que alimentam a doença. A anorexia faz-nos morrer mais um bocadinho a cada dia."

A residência Elysio de Moura, onde Joana se encontra, é considerada única no país, por se focar na recuperação clínica do doente ao mesmo tempo que promove a sua autonomia e reabilitação social. São realizadas psicoterapias individuais, mas privilegiadas as sessões em grupo; há consultas semanais de psiquiatria e nutrição. As refeições principais são confecionadas por uma empresa contratada, mas o pequeno-almoço e o lanche são tarefas das residentes. Cada uma prepara as suas refeições intermédias consoante o plano alimentar definido. Os internamentos são de pelo menos três meses, prolongando-se no máximo até aos seis. Joana ainda não sabe quando vai voltar a casa.